Amazon cerca magazzinieri

Amazon offre opportunità di impiego per personale di magazzino nel centro di distribuzione di Castelguglielmo-San Bellino. Nel sito, aperto nel 2020, la selezione è già in corso. La posizione prevede lo svolgimento delle attività di ricezione della merce in entrata, catalogazione, movimentazione e stoccaggio dei prodotti, impacchettamento e spedizione.