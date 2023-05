’Ambassador della sanità’ Calamai premiata a Roma

Nell’ambito della cerimonia di chiusura della seconda edizione del meeting ’Grandi ospedali’, tenutosi all’Università di Tor Vergata, a Monica Calamai, direttrice generale delle Aziende sanitarie ferraresi è stato conferito il riconoscimento di Ambassador della sanità italiana. Il riconoscimento "viene attribuito a quei leader del settore sanitario che si contraddistinguono per il loro impegno nell’innovazione, nella collaborazione e nel creare sinergie all’interno del sistema sanitario con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficacia dell’assistenza sanitaria e di elevare la capacità della ricerca, rispecchiando con i valori e lo spirito del progetto grandi ospedali". Una motivazione, spiega una nota, "che si attaglia a quanto si sta facendo nelle aziende sanitarie della provincia di Ferrara". Basti pensare ai progetti centrati sull’innovazione (la telemedicina o l’introduzione di nuove modalità organizzative nell’emergenza urgenza) o alla collaborazione tra strutture e tra aziende come nel progetto del polo ortopedico di Argenta con il Rizzoli di Bologna. "Sono onorata di questo riconoscimento – commenta Calamai –, attualmente a Ferrara, così come nei precedenti anni del mio lavoro per il Sistema sanitario nazionale, mi sono sempre impegnata per la qualificazione e l’innovazione dei servizi ai cittadini e del lavoro degli operatori. In quest’ottica ha un ruolo di rilievo il lavoro per limitare il gender pay gap e migliorare l’equità lavorativa per tutti".