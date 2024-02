Ambiente e caccia nel libro storico di Fabbio Curzola

Non nascondendo l’atavica passione per l’esercizio venatorio Fabbio Curzola col libro "Ricordi e Pensieri, aspetti naturalistici di ieri di oggi", traccia un racconto di com’era la stagione della caccia. Un volume intimo, dove l’autore declina con grande acutezza un periodo che va dal dopoguerra in poi, evidenziando con testimonianze le notevoli e preoccupanti differenze dell’ambiente, riferite soprattutto all’attività agricola. Un’osservazione sulla fauna e sull’equilibrio ecologico tra gli organismi viventi. Persona eclettica, nei suoi 82 anni, è stato insegnante delle medie, in tante scuole della provincia, ma per 26 anni nella sua Migliarino. Donatore di sangue, nell’86 ha proposto, organizzato e fondato l’associazione volontari di "Avis Nico soccorso". Primo presidente della Pro Loco e assiduo frequentatore del fiume in kayak ha fondato il Canoa Club amici del fiume di Migliarino.