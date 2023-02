Ambiente e decoro a Lido di Volano Iniziativa con Clara e associazioni

‘Per l’ambiente, al Lido di Volano’. È questo il titolo dell’iniziativa promossa da Clara e Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, in sinergia con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità e insieme ad oltre 20 gruppi e associazioni (non solo ambientaliste) del territorio, in programma nella mattina di sabato 25 febbraio. Si tratta del più grande evento ecologico collettivo organizzato negli ultimi anni sul litorale comacchiese: l’intento è pulire la spiaggia, la pineta e l’ambiente circostante dai rifiuti spiaggiati e da quelli abbandonati con incivile noncuranza. "Negli ultimi mesi Lido di Volano ha subito innegabilmente gli effetti nefasti di quel processo di cambiamento climatico che sta colpendo tutto il Pianeta – spiega il presidente di Clara, Annibale Cavallari (foto) –. Ecco perché, come attori impegnati nella gestione dei rifiuti nel territorio del Delta del Po, siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto, che ha l’obiettivo non solo di restituire decoro e salute ad un luogo di grande interesse paesaggistico, ma di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di adottare comportamenti rispettosi verso l’ambiente". La presidente del Parco del Delta del Po, Aida Morelli, ricorda che "il connubio fra cura condivisa dell’ambiente e interesse, partecipazione e presa in carico delle ricchezze ambientali non solo migliora il luogo in cui viviamo ma rende vitale il rapporto uomo-natura firmato Parco e Mab". L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Comacchio, Codigoro e Lagosanto. Questi i gruppi, le associazioni e le imprese che hanno già confermato la partecipazione con i propri volontari: Ail Ferrara, Amici del Parco, Avis Codigoro Bulldozer Service Ferrara, Cooperativa Gestione Servizi Turistici Lido di Volano, Cooperativa San Pietro, Circolo Nautico Volano, Delta Rescue, Difesa Ambientale Estense, Enpa Lagosanto, Fondazione Cetacea, Gev Ferrara, La Valle soc. coop, Insieme X Caso, Legambiente Circolo Delta del Po, Lions Club Comacchio Sette Lidi, Plastic Free, Protezione Civile Trepponti Comacchio, Radio Sound, Ristorante Cormorano, Tao-Turtles of Adriatic Organization, Volano Borgo Antico.

L’evento è aperto a tutti: basterà portare con sé un paio di guanti da lavoro. Tutte le informazioni saranno disponibili a breve sui siti web e sui profili social di Clara, del Parco del Delta e delle associazioni coinvolte.