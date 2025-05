Ambiente e diritti, quattro film

Anche quest’anno Ferrara Film Corto Festival ‘Ambiente è musica’, festival internazionale di cortometraggi, partecipa al programma della seconda edizione di European Projects Festival, il festival della progettazione europea, che si svolgerà a Ferrara da oggi a venerdì. Lo fa con un’esclusiva rassegna a ingresso gratuito, stasera dalle 22 alle alle 23 nella sala ex refettorio del chiostro San Paolo, in via Boccaleone 19.

Verranno presentati quattro cortometraggi europei, selezionati per le tematiche trattate, legate a tutela ambientale, diritti e cultura dei popoli nativi, immigrazione e diritti delle minoranze di genere. Provenienti dall’ultima edizione di Ffcf, questi quattro film dimostrano la grande qualità delle produzioni corte europee e la maestria degli autori presentati, capaci di rapportarsi con tematiche di estrema profondità, senza mai perdere la magnificenza del cinema internazionale.