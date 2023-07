Ambiente e mutazioni climatiche Un ciclo di incontri a Villa Bighi

‘Cambia il Clima’ è il titolo del nuovo programma del Centro Studi Dante Bighi, che partirà a settembre per terminare nel 2025. Un titolo desunto dal libro ‘Sprawltown’ di Richard Ingersoll, guida e ispiratore di molte generazioni di giovani architetti: un omaggio dunque al docente, a due anni dalla sua improvvisa scomparsa. ‘Cambia il Clima’ intende approfondire il tema di come affrontare i grandi cambiamenti provocati da questioni climatiche o geofisiche, movimenti migratori, fatti bellici, pericoli nucleari, puntando invece su sicurezza, sostenibilità e stabilità. Il programma è stato presentato ieri a Villa Bighi, alla presenza dell’Amministrazione comunale e dei partners: l’Ordine degli Architetti, con la presidente di Ferrara Monica Graziina, e il performer Stefano Sardi. Il presidente del Centro Studi Dante Bighi, Diego Farina, ha introdotto il calendario che prenderà il via nel periodo del 76° Settembre Copparese 2023.

"Si inserisce così in uno dei momenti salienti della vita comunitaria – ha rimarcato il sindaco Fabrizio Pagnoni – introducendo tematiche importanti e anche scomode, stimolando la riflessione". Una programmazione che Maurizio Bonizzi ha contestualizzato nell’ambito della "questione morale su come intervenire sulla salute del pianeta". "Sono felice che il Centro Studi abbia scelto questo tema – ha evidenziato l’assessora alla Cultura Paola Peruffo –, che necessita di grande attenzione in questo momento storico". Si comincerà con la mostra ‘Lo spazio morale. Architetti nella cooperazione tra solidarietà e sostenibilità’, organizzata e promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti e da 18 organizzazioni no profit. L’esposizione sarà affiancata dal talk ‘Cambia il Clima’, con Diego Farina, Gian Paolo Rubin e Monica Graziina. Sempre a settembre è prevista la proiezione del docufilm ‘Il Mali e Fabrizio Carola’, omaggio al pioniere dell’architettura della cooperazione, scomparso nel 2019. Si tratta di un documentario a cura di Cnappc e Teche Rai del regista Bruno Maurizi, che racconta l’opera dell’architetto napoletano che ha speso la sua vita a sperimentare ed innovare nuovi metodi di progettazione e di costruzione in Mali, nella Mauritania e nel Ghana, anticipando di decenni l’attenzione alla sostenibilità ambientale diventata, oggi, un valore imprescindibile. Quindi l’immersione meditativa ‘Vespri’: performance di Stefano Sardi e Martina Zabari.