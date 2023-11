Ambiente e qualità dell’aria. Pm10, divieti oggi e domani

In base alle previsioni di Arpae che indicano, per la città di Ferrara, il superamento nei prossimi giorni della soglia di legge giornaliera di PM10 nell’aria, oggi e domani (prossimo giorno di controllo Arpae) incluso, saranno in vigore le misure emergenziali disposte dalle normative regionali per la tutela della qualità dell’aria e stabilite dall’ordinanza del sindaco di Ferrara in vigore dal primo ottobre al 30 aprile. Pertanto oggi e domani nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18,30, alle limitazioni della circolazione già previste dal lunedì al venerdì, nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’), per i veicoli più inquinanti, si aggiungeranno quelle per i veicoli Diesel Euro 5 e i veicoli gpldiesel o metanodiesel fino a Euro 5. Previste anche ulteriori misure tra cui il divieto di combustione all’aperto e il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 - 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a Euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a Euro 1, i veicoli diesel fino a Euro 5, i veicoli gpldiesel o metanodiesel fino a Euro 5 e i ciclomotori e motocicli fino a Euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel, gpldiesel e metanodiesel euro 5).