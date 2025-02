Ambiente e rifiuti, botta e risposta. Il Comune: "Situazione monitorata"

"A chi sia imputata la scelta della riduzione di frequenza del servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato, passato da settimanale a quindicinale; se l’amministrazione comunale approva la riduzione di frequenza del servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato; come l’amministrazione comunale intenda affrontare e risolvere i problemi manifestati dai cittadini". Era il tema ambientale presentato da Elisa Cavedagna, capogruppo Centrodestra civico. Michela Bigoni, che ha la delega all’Ambiente, ha evidenziato che "sulle utenze domestiche in cui ci sono possessori di animali di affezione che non usano lettiere smaltibili nell’umido o nel wc, e ce ne sono perché naturalmente i costi della lettiera biodegradabile sono più alti. Su questo l’azienda ha appunto detto che si impegna a monitorare la situazione per verificare se si possano introdurre ulteriori contromisure".

Sulla gestione del cambio di frequenza, il Comune ha avuto un incontro operativo con l’azienda il 24 gennaio, dopo diversi contatti intercorsi con cittadini e aziende presentando i disagi riscontrati prevalentemente dalle utenze non domestiche. "L’azienda – sottolinea l’assessore Bigoni – è venuta all’incontro conscia di alcune problematiche generalizzate, si pensi ad esempio alla ristorazione, alle strutture ospedaliere o similari, o alla grande distribuzione sulle quali l’azienda aveva già convenuto sulla necessità di una presa in carico per un aumento della dotazione dei contenitori, oppure anche di un servizio di ritiro dedicato ove necessario, a parte il discorso dei pannolini".

A queste misure, continua, "è stato già dato corso e abbiamo effettivo riscontro dalle attività che ci avevano contattato, con un ampio elenco di tipologie prese in carico e servite. Per quel che riguarda le utenze domestiche, anche qui l’azienda si è detta disponibile, come d’altronde lo era prima ad un cambio del contenitore piccolo con quello grande, oppure alla consegna di un ulteriore bidone piccolo. Qualche problema in più lo si ha sulle utenze domestiche in cui ci sono possessori di animali di affezione che non usano lettiere smaltibili nell’umido o nel wc, e ce ne sono perché i costi della lettiera biodegradabile sono più alti".