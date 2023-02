Ambiente e sostenibilità Erogatori di acqua donati a due scuole

Per iniziativa del Rotary di Cento in collaborazione con la società Culligam in due scuole centesi sono state installate tre colonnine erogatrici di acqua. La piccola cerimonia di consegna si è svolta unitamente a un breve incontro nel corso del quale è stato illustrato ai ragazzi il significato del progetto che fa riferimento al service rotariano "End of plastic now" e più in generale alla necessità di sensibilizzare le nuove generazioni a stili di vita orientati verso la difesa dell’ambiente e la sostenibilità. Sono intervenuti per il Rotary Giorgio Garimberti e Roberto Ferioli responsabili del progetto e componenti della Commissione ambiente del movimento e il segretario del club Michele Montanari, il vicesindaco Vito Salatiello, le dirigenti scolastiche Elena Accorsi dell’Istituto "Taddia" e Anna Tassinari del Comprensivo "Il Guercino" e il responsabile marketing di Culligam Paolo Lizio. Grazie agli erogatori, i ragazzi (e i loro insegnanti) potranno evitare il consumo delle bottigliette di plastica da mezzo litro utilizzando una propria borraccia. In questo modo si offrirà un piccolo ma significativo contributo per ridurre l’enorme quantità di plastica accumulata sulla terra.

Alberto Lazzarini