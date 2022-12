Ambiente, forese, scuola e cultura Finanziamenti, oltre cento milioni

Nel marzo scorso, il sindaco Alan Fabbri e l’assessore con delega al Next Generation Eu, Andrea Maggi, avevano spiegato che i potenziali investimenti che potrebbero arrivare sul territorio del Comune di Ferrara, grazie al Pnrr, ammonterebbero a oltre 135 milioni di euro. Poi divenuti 140. Attualmente, dopo la notizia dei quasi 23 milioni con i quali il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica hanno finanziato il piano per estendere e potenziare la rete di teleriscaldamento, si arriva a un punto di certezza: attualmente sono oltre cento i milioni che l’amministrazione – coadiuvata da altri partner, come la multiutility appunto – è riuscita a catalizzare. "Sono numeri straordinariamente elevati e importanti, per una sfida della città, che ha un orizzonte temporale brevissimo: entro il 31 dicembre 2026 dovremo infatti attuare e rendicontare gli interventi", ha recentemente spiegato l’assessore al Next Generation Eu, Andrea Maggi. "Il vero gol, nel rispetto della stringente normativa, sarebbe che il territorio avesse un beneficio diretto anche sugli appalti da questa enorme mole di risorse intercettate per la città e il forese. L’auspicio è quindi che si sviluppino forme di collaborazione e integrazione territoriale tra aziende per massimizzare la competitività". Oltre a quello sulla geotermia, anche la parte legata alla transizione ecologica svolge un ruolo importante. I fondi intercettati ammontano, ad oggi, a 21milioni di euro. "Una parte importante – ha spiegato l’amministratore – sarà destinata a nuove ciclovie urbane, per 9 chilometri, che collegheranno le sedi universitarie alla ferrovia. E’ inoltre in programma l’acquisto di dieci nuovi autobus a idrogeno per 7 milioni. Ben 975mila euro saranno invece destinati alla bonifica del sito ex Amga e 2,5milioni alla messa in sicurezza dei ponti".

Altri 20milioni di euro - sempre alla stessa voce di finanziamenti - sono stati destinati a sedici scuole ed ex scuole delle frazioni per 14 riqualificazioni e realizzazioni di: aule studio, spazi di coabitazione, coworking . Vi è ricompreso inoltre il nuovo accesso da San Giorgio, ridisegnato secondo le linee di sviluppo delle antiche mura (interrotte in quel punto). Ha invece il valore di 7,5milioni di euro il un nuovo impianto sportivo polifunzionale per la pratica di diverse discipline sportive. Sarà in via Foro Boario, con un cofinanziamento comunale. Insomma, il totale – tralasciandone molti altri – fa balzare i finanziamenti a cento milioni.