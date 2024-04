"Ambiente, gli altarini del Pd"

Caro Carlino,

ci voleva un’amministrazione a guida leghista per scoprire gli “altarini” del Pd: la cementificazione di via Ravenna con tanto di rotondina, il supermercato in viale Volano col taglio della vegetazione, l’edificabilità del parco di via Favero sono quelli scoperti fino ad ora. Se per le cementificazioni di via Ravenna e viale Volano i dem hanno cercato in tutti i modi di svincolarsi dalle loro responsabilità tentando, persino, di incolpare il sindaco Fabbri e il vice Lodi, per il parco di via Favero la verità è venuta fuori per merito del Comitato dei residenti e del presidente della Commissione d’inchiesta Francesca Savini. Un’inchiesta, come ho letto sul giornale, resa difficile dalle continue critiche da parte del Pd nei confronti di chi si stava impegnando per far conoscere ai cittadini la verità. Mentre ormai è chiaro l’atteggiamento denigratorio dei dem, oscuro appare il comportamento dei cosidetti ambientalisti. In più occasioni hanno manifestato per la tutela dei parchi e contro la cementificazione del suolo pubblico eppure, di fronte alle delibere delle precedenti amministrazioni di sinistra che hanno reso edificabile un’intero parco verde, sono rimasti in silenzio. Le proteste erano solo una per attaccare Fabbri?

Roberto Zaramella