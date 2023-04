Ambiente, il gruppo Benvic a ’caccia’ di rifiuti

In occasione della giornata della terra di sabato scorso, anche Benvic – stabilimento nel petrolchimico di un gruppo multinazionale francese leader europeo nel compound di Pvc e tecnopolimeri – ha dato il proprio contributo. Il gruppo dirigente di Ferrara, infatti, ha effettuato una raccolta dei rifiuti lungo l’argine del Po. Un’iniziativa simbolica alla quale seguono quelle di gruppo: "Benvic, – ricorda una nota – effettuerà una donazione ad un ente internazionale per compensare i chilometri di commuting che ogni dipendente effettua ogni giorno". Così Marco Pusinanti, responsabile del personale & Esg manager: "Benvic considera l’Esg uno dei cardini della strategia del gruppo. Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità, per l’anno 2022, ha attribuito a Benvic la medaglia d’oro in termini di valutazione Esg. Un grande riconoscimento per il gruppo che chiama, di conseguenza, tutti gli stabilimenti ad implementare azioni per migliorare costantemente la propria sostenibilità ed il proprio rating Esg". Per la giornata di sabato, chiude Pusinanti, "ringraziamo l’assessore del Comune di Occhiobello, Enrico Leccese, per la disponibilità dimostrata rispetto questa piccola iniziativa simbolica".