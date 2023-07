Ambiente, lavoro, energia La lunga estate del Pd

Lavoro, energia, ambiente. Il Pd di Ferrara non va in vacanza e dedica il mese di luglio all’analisi e alla discussione su alcuni temi dirimenti per famiglie, imprese e comunità organizzando tre momenti di approfondimento e confronto dedicati a ogni singolo tema. "Il dibattito politico nazionale portato avanti dal Governo e dalla maggioranza di centrodestra fa fatica ad allontanarsi da una logica di perenne campagna elettorale – spiega il segretario provinciale del Pd, Nicola Minarelli in una nota –. Ma gli annunci non bastano ad affrontare alcune delle questioni più delicate e complesse che gli italiani fronteggiano ogni giorno. Per questo l’unione provinciale del Pd ha deciso di organizzare tre distinti momenti pubblici in tre diverse aree del territorio. Abbiamo costruito questi momenti di mobilitazione e confronto coinvolgendo anime e attori diversi, in città, nell’Alto Ferrarese e verso il Delta secondo la necessità e volontà di tenere insieme tutto il territorio".

La campagna elettorale, inizia a entrare nel vivo. "Saranno iniziative aperte a chiunque senta il bisogno di intervenire, partecipare e ascoltare – sottolinea Minarelli – . Affronteremo temi come la precarietà del lavoro, i costi dell’energia e la sostenibilità ambientale, il contrasto al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici con serietà e approfondimento". Gli appuntamenti sono tutti organizzati di martedì sera, il 4, l’11 e il 18 luglio alle 21. La prima sarà a Ostellato al teatro Barattoni (in via Garibaldi 4C) e sarà dedicata al tema del precariato nel mondo del lavoro. "Da un lato ci sono i diritti di lavoratori e lavoratrici – anticipa il segretario provinciale dem – dall’altro le esigenze delle aziende e delle attività produttive, specie quelle che operano in settori in cui la stagionalità è centrale come agricoltura e turismo. La sfida della politica è tenere insieme tutto questo".

I due appuntamenti successivi si svolgeranno nel capoluogo e a Cento. A Ferrara si parlerà di ambiente, transizione ecologica e fonti rinnovabili con un focus particolare sulla geotermia e sull’enorme problema dei costi elevati con "un’amministrazione cittadina assente e incapace di stare dalla parte dei cittadini". A Cento invece si approfondirà il tema del rischio idrogeologico, della necessità di ripensare a un intero territorio e alle sfide che la ricostruzione post alluvione impone a tutti. Parteciperanno a tutti gli incontri rappresentanti del mondo del lavoro e dell’impresa, amministratori pubblici, esponenti Pd e di altre forze politiche. "Il Pd è pronto – chiude il segretario Pd – a dare il proprio contributo, a fare proposte concrete, ma al tempo stesso lungimiranti, che metterà a disposizione del centrosinistra e dei cittadini tutti in vista dell’importante appuntamento elettorale di primavera 2024".

f. d. b.