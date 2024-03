Ambiente sotto stretta tutela. Ottanta bimbi con sacchi e ramazze hanno pulito il parco Daloiso

CODIGORO

In una giornata dal clima primaverile, mercoledì scorso si è svolta l’attività di ‘Puliamo il mondo’ a Codigoro, promossa dal Circolo Legambiente Delta del Po, alla quale hanno partecipato gli alunni della scuola primaria (classi 3A, 3B, 3C e 4A) dell’istituto comprensivo di Codigoro. Ottanta alunni, accompagnati dalle insegnanti e con la gradita presenza della dirigente scolastica Adriana Naldi e dell’assessora all’Istruzione del Comune di Codigoro Simonetta Graziani, si sono prodigati a raccogliere i rifiuti abbandonati nel parco pubblico dedicato al carabiniere Savino Daloiso. Una giornata straordinaria, dedicata ad una virtuosa attività. Gli alunni hanno raccolto tanta carta, bottiglie e lattine abbandonati negli angoli nascosti. Ma è stata la forte quantità di plastica raccolta che ha meravigliato tutti. I tutor di Legambiente , ringraziando gli alunni, si sono raccomandati di frequentare il parco pubblico, ma di conferire i rifiuti negli appositi cestini e di raccontarlo in famiglia ed a scuola con gli amici: "Non è solo un fatto estetico, ma una necessità per evitare l’inquinamento. Conferire differenziando in maniera corretta per potere dare una seconda vita riciclando gli scarti delle nostre merende, possiamo evitare di consumare ulteriori materie prime".