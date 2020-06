Santa Mara Codifiume (Ferrara), 30 giugno – Si arrampica sul davanzale della finestra del bagno, perde l'equilibrio e precipita nel vuoto. Sono gravi le condizioni del bimbo di sei anni caduto dal terzo piano di una palazzina di via Nicolai, a Santa Maria Codifiume.

Il fatto si è verificato poco dopo le 22 di ieri. Il piccolo, di origine pachistana, era in casa con la mamma e i quattro fratellini, mentre il papà era al lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 con l'elisoccorso di Bologna. Dopo le prime cure sul posto, il bambino è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I primi accertamenti svolti dai militari dell'Arma farebbero pensare a un fatto accidentale.