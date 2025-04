Ambra Angiolini torna in scena con Oliva

FERRARAAmbra Angiolini torna in scena con Oliva Denaro al Teatro Comunale. Da oggi al 13 aprile (oggi e domani alle 20.30, domenica alle 16) Oliva Denaro, spettacolo di grande impatto emotivo e sociale, tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone.

Dal romanzo di Viola Ardone; regia e drammaturgia Giorgio Gallione con Ambra Angiolini; scene e costumi Guido Fiorato; disegno luci Marco Filibeck. musiche Paolo Silvestri. Una storia vera e un romanzo scaturiti dal coraggio e dalla voglia di emancipazione di una donna: la storia è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che, a metà degli anni Sessanta, fu la prima a rifiutare il cosiddetto ‘matrimonio riparatorè dopo aver subito una violenza sessuale. Il romanzo è quello di Viola Ardone e prende spunto proprio da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, aprendo con Oliva quindicenne nell’Italia dell’epoca. Divenuta adulta, Oliva narra la sua storia a ritroso, da quando, ragazzina, si affaccia alla vita, fino al momento in cui ha il coraggio di prendere una decisione rivoluzionaria che suscita scandalo e stupore. Angiolini torna in scena dopo aver superato i problemi di salute che l’avevano costretta a sospendere le date del suo tour teatrale. Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte. Diventando così la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non aver scelta. "Oliva racconta la storia di tante donne attraverso questa ragazza, che diventa un’eroina grazie al valore del primo vero ‘no’ - racconta Ambra Angiolini –. È ribelle e contraria ma con rispetto e gentilezza". Spettacolo è impreziosito dal repertorio di canzoni interpretate da Mina e da brani musicali a cura di Paolo Silvestri.