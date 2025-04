Ambra torna sul palco: "Così è la mia Oliva". E’ standing ovation

Un’ondata di emozione, l’altra sera, al Teatro Comunale Abbado di Ferrara. Ambra Angiolini, con la sua interpretazione di Oliva Denaro, ha riportato in vita una storia di coraggio e ribellione. "Non ve la posso descrivere l’emozione di tornare, in un teatro così, come quello di Ferrara", ha confessato a fine spettacolo l’attrice salutata da una lunga standing ovation. La storia di Oliva, ispirata a Franca Viola, risuona oggi più che mai, in un’epoca in cui "ragazze molto giovani muoiono per mano di ragazzi molto giovani".

Ambra ha espresso il suo dolore per questa realtà, evidenziando come "l’età si è abbassata in modo spaventoso". Ha poi lanciato un appello al rispetto e alla riflessione, in un mondo in cui "insulti ovunque" e violenza rischiano di diventare normalità. L’attrice ha sottolineato l’importanza di raccontare storie come quella di Franca Viola, "una donna che ha detto di no e che è andata contro il codice penale", per educare le nuove generazioni al rispetto e alla consapevolezza. "Forse dovrebbero spiegarcelo già da scuola chi sono queste donne, anche per consegnare ai ragazzi, quando sono molto giovani, un’informazione che magari lavora bene nel cuore".

Il teatro, per Ambra Angiolini, diventa un luogo di resistenza, dove "l’essere umano è ancora così speciale". Un luogo dove "essere fragili è un valore aggiunto" e dove il fallimento è accettato come parte del percorso di crescita. Un luogo, infine, dove si celebra il potere del “no” e la forza delle donne che si ribellano alla violenza. "Gli uomini – ha poi concluso – sono quelli che davanti a un no si spostano e lasciano libera la donna di andarsene. Quelli sono veri uomini".