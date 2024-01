Ambrogio sfodera il look green. Piantati cinquantasei nuovi alberi

COPPARO

Ultimo atto per i lavori di totale rifacimento del viale di ingresso di Ambrogio. Nella giornata di ieri, l’Azienda Agricola Roverati Luca ha iniziato l’intervento di messa a dimora di cinquantasei piante di lagerstroemie e dodici piante rampicanti di gelsomini. In mattinata è partita la piantumazione all’ingresso del parco e nell’aiuola di via Turati, quindi si è preceduto con il viale. L’intervento va a completare le opere previste nella frazione copparese nell’ambito del quarto pacchetto di manutenzioni straordinarie delle strade comunali, dove sono stati realizzati l’asfaltatura della strada e il rifacimento dei marciapiedi.

"Un’opera importante e da tempo attesa – spiegano dall’Amministrazione Comunale -, particolarmente richiesta e sentita per garantire la sicurezza della mobilità pedonale e il decoro". Nel corso dell’intervento gli alberi sono stati tagliati perché lo stato di salute non era più rispondente ai requisiti di sicurezza. Si è poi proceduto alla fresatura a tutto spessore della pavimentazione, alla rimozione dei cordoli, alla posa della cordonata per nuovi marciapiedi e aiuole, del calcestruzzo e della rete elettrosaldata per le piazzole, quindi alla stesura della nuova pavimentazione per uno spessore medio sette centimetri. A completamento è stato ricostruito il marciapiedi di via Turati e realizzato un passaggio pedonale in continuità. Nella stessa giornata, con l’innalzamento delle essenze in via Carrara a Coccanile hanno preso il via gli interventi di potatura di un appalto di 60mila euro finalizzato alla manutenzione e tutela del verde pubblico e, dunque, alla sicurezza e al decoro della comunità. Come detto, gli interventi ad Ambrogio rientrano nel quarto pacchetto di interventi sulle strade comunali, messo in campo dall’Amministrazione comunale, con un investimento complessivo di 900mila euro.

I lavori, partiti la scorsa estate, hanno interessato Saletta, dove si è provveduto al ripristino dei manti d’asfalto nelle vie Piazza, Athos Pizzinardi e Vigara. A Tamara, invece, era stato effettuato il ripristino di piazza XX Settembre. Lavori hanno interessato anche altre vie del capoluogo e delle frazioni che necessitavano di cure. Un pacchetto che è andato a sommarsi agli altri tre realizzati negli scorsi anni: il primo che era stato finanziato per 270mila euro, il secondo per 300mila euro e il terzo per 600mila euro, tutti volti a garantire la sicurezza stradale e il decoro nelle vie coinvolte.

Valerio Franzoni