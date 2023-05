Ambrosini e il ‘Divin codino’ Tutti i vip alla ‘corte’ del Boss

Massimo Ambrosini, l’indimenticato ’Divin Codino’ Roberto Baggio, lo scrittore Eshkol Nevo, Checco Zalone. Tutti per lui, per il Boss al Parco urbano. Presi d’assalto per foto e video, prima di scatenarsi cantando e ballando sulle note di No surrender, storico brano di Bruce Springsteen con cui ha aperto lo show di ieri sera, così come aveva fatto due giorni prima a Parigi. Attivissimo tra prato e social, Ambrosini, ex centrocampista di Milan e Nazionale, oggi telecronista e opinionista televisivo. Ed è proprio lui il primo ad arrivare a Ferrara insieme ad alcuni amici, a farsi immortalare insieme al sindaco Alan Fabbri e all’assessore Marco Gulinelli, due dei protagonisti dell’organizzazione del concerto di Springsteen.

Poi ecco Roby Baggio, grandissimo fan del Boss che ha seguito già in altre tappe di vecchi tour. "Vai da Springsteen e incontri Roby Baggio, i numeri uno si riconoscono", scrive l’ex rossonero pubblicando una foto con RB#10. Tra la folla anche Eshkol Nevo, il celebre narratore israeliano che proprio ieri raccontava di essere da sempre un fan di Bruce, ma che la sfortuna lo ha sempre perseguitato: "Per un motivo o per un altro non sono mai riuscito a vedere un suo concerto". Ieri, finalmente, eccolo accontentato e in delirio tra i 45mila del Parco Bassani. In mezzo al pubblico, anche l’attore e showman Checco Zalone.

Ma il popolo del Boss è fatto anche di tante persone comuni, che hanno affrontato lunghi viaggi e trascorso notti in sacco a pelo per cantare insieme al rocker del New Jersey. La fila davanti ai cancelli è una Babele di lingue e dialetti. Inghilterra, Germania, Sudafrica, Stati Uniti solo per citare alcuni Paesi di provenienza. E ovviamente tutta Italia. Un esercito pacifico, senza distinzioni di età, che per una notte ha cantato con una sola voce tra il fango e le stelle.