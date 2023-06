"Ambulanza senza medico per salvare i servizi"

Una serata dedicata all’ospedale Mazzolani-Vandini, sono intervenuti il sindaco di Argenta Andrea Baldini, Monica Calamai (nella foto), direttrice generale di Ausl e Mirco Santini, dirigente medico. Un appuntamento che si è svolto di fianco al municipio, un modo per avvicinare la popolazione a un tema sensibile. Il primo cittadino ha anticipato che ci sarà un secondo incontro pubblico, il 12 luglio nel parco della Mukka. Calamai ha inquadrato l’ospedale argentano nel contesto provinciale e ha spiegato che il ridimensionamento dell’ambulanza, senza medici a bordo, comincerà il 3 luglio e proseguirà nel periodo estivo con i soli infermieri, in quanto i medici sono stati dirottati nel Pronto soccorso per salvaguardare il servizio, in quanto "un’auto medica non è un valore aggiunto". Altra criticità evidenziata è Oncologia, "perché sono andati via due oncologi, abbiamo trovato i sostituti, che entreranno in servizio tra agosto e settembre". Ha ricordato l’imminente apertura di un nuovo servizio a Santa Maria Codifiume, l’Infermiere di prossimità e a breve l’apertura a Portomaggiore di una Casa di comunità. Mirco Santini ha fatto il punto sui tempi di attesa, con la buona notizia sulla cataratta. "Prima l’attesa per gli interventi era un anno e mezzo, attualmente siamo a sei mesi, ma contiamo di arrivare a tre mesi entro l’anno". Tempi lunghi restano per le visite specialistiche e per quelle cardiologiche, soprattutto quando nel mese di agosto andrà in pensione un cardiologo, ma tutto tornerà alla normalità in settembre. Non sono mancate le critiche, come quella sollevata da Gabriella Azzalli, capogruppo di ’Argenta Rinnovamento’. "Per il servizio emergenza in tutta la provincia sono rimaste 14 ambulanze, l’unica senza il medico è ad Argenta in un territorio a bassa densità demografica e disperso in un territorio ampio. Una scelta penalizzante". Va giù duro Nicola Fanini di Fd’I: "È stato attaccato chi si è fatto avanti per interrogare i vertici su alcune misure come oncologia e l’automedica, senza peraltro tranquillizzare i cittadini".