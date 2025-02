"Ambulanze vecchie, ne servono altre"

E’ polemica tra Mirella Boschetti, la segretaria generale territoriale della Fials, il sindacato dei lavoratori sanitari pubblici in Italia, e l’Ausl di Ferrara per l’impiego di ambulanze di Voghiera Soccorso come mezzi sostitutivi per tamponare quella fuori uso di Portomaggiore e i ripetuti guasti dei mezzi sostitutivi, con l’allargamento della reperibilità ad altri distretti sanitari, pure essi alle prese con analoghe criticità. Mirella Boschetti sostiene inoltre che "dei mezzi di soccorso in dotazione, almeno 4-5 hanno raggiunto o sono prossimi al raggiungimento del limite di utilizzo previsto dall’accreditamento regionale, vanno ad alimentare in maniera consistente e preoccupante il numero di fermi dei mezzi di soccorso".

A queste accuse l’Ausl ammette parzialmente il problema in prima battuta, sostenendo che "l’ambulanza attiva a Portomaggiore, immatricolata il 19 dicembre 2022 (quindi con poco più di 2 anni) e con meno di 150.000 chilometri percorsi a fronte di una normativa che prevede un tetto limite di percorribilità per i veicoli di emergenza a 400.000, pur rappresentando il mezzo più nuovo del parco mezzi, sconta purtroppo un problema di elettronica di difficile risoluzione. È già stata portata più volte in una officina specializzata, dove è stata sostituita anche la centralina in garanzia, ma il problema persiste ed è tuttora in officina per la risoluzione del problema. Si tratta di una criticità che è indipendente dalla volontà delle Aziende Sanitarie, che stanno mettendo in campo tutte le azioni possibili per la risoluzione del problema". Il Servizio di Emergenza Territoriale 118 ha attualmente a disposizione 10 ambulanze operative e 8 di scorta, di cui 2 a noleggio e una recuperata a seguito di una delibera regionale del 2023, che ha innalzato i termini di utilizzo delle ambulanze a 10 anni e 400.000 chilometri per far fronte alla situazione di difficoltà di reperimento dei mezzi e dei pezzi di ricambio sorta durante l’emergenza Covid. E ancora: "Nonostante vengano garantiti tutti i controlli e le attività di manutenzione, a causa di una concomitanza di eventi non preventivabile, le ambulanze di scorta sono attualmente oggetto di interventi di riparazione. Al fine di garantire la continuità del servizio, è attiva la convenzione per l’utilizzo dell’ambulanza di Voghiera Soccorso". La Fials non demorde: "I responsabili di tali ritardi devono rispondere dell’inefficienza. Fials sollecita risposte chiare, tempi certi per la sostituzione dei veicoli obsoleti".

