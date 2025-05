"Ambulatori chiusi il giorno di San Giorgio. Perchè in provincia?"

"Paese, che vai patrono che non trovi" appare scherzoso e invece si celano molteplici disagi, ancora una volta, per i pazienti e non solo anziani anche se i più penalizzati". Lo dice Paolo Succi (nella foto) in rappresentanza della Cisl-Fnp pensionati, che raccoglie i nove comuni del proprio distretto che va da Argenta a Goro. Merito della chiusura del poliambulatorio codigorese annunciato con la specifica app "solo il 22 aprile alle 16,51, quando il giorno dopo era chiuso, perché anche Codigoro festeggiava il patrono di Ferrara. Poi il 24 alle 11,51 eravamo avvisati che alle 12 chiudeva perché il 24 aprile era prefestivo – prosegue – e con tutte le chiusure, alla richiesta di una visita l’appuntamento ci è stato fissato per domani alle 10,30". Succi sottolinea come "per fortuna abbiamo appreso, ma il giorno dopo, che non tutti i comuni aderiscono a questo accordo. Sfugge l’utilità nell’accorpare la festività del patrono con quella di Ferrara, quando la stessa Regione non segue questo ’esperimento’". L’Ausl in una nota spiega che si tratta di "una scelta concordata tra il dipartimento di Cure Primarie e i sindacati dei medici di famiglia, al fine di ottimizzare il servizio di Continuità assistenziale, la cosiddetta Guardia medica, e per non avere situazioni troppo differenziate sul territorio provinciale. Sono stati esclusi, quest’anno, Cento e Terre del Reno, nei quali i medici avevano già usufruito del patrono, ma dal prossimo anno il festivo sarà il 23 aprile per tutti . L’informazione è stata data in ogni modo e per le situazioni specifiche segnalate – conclude la direzione – è difficile dare risposte puntuali sul comportamento di una singola medicina di gruppo rispetto a tempistiche d’informazione ai suoi pazienti, i medici hanno un proprio margine di autonomia previsto da normativa". c. c.