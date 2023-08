Ambulatori e sportelli Gli orari fissati da Ausl

L’Azienda Usl ha predisposto le aperture degli ambulatori dei medici di famiglia per domani, pre-festivo. Pertanto, il Dipartimento delle Cure Primarie invita i cittadini a rivolgersi al proprio medico di famiglia per avere tutte le informazioni sugli orari di attività dell’ambulatorio in cui opera anche nella giornata pre-festiva. Per quanto riguarda i pediatri, domani gli ambulatori saranno aperti secondo una programmazione presa in autonomia dal professionista e dunque, anche in questo caso, ogni cittadino dovrà rivolgersi al pediatra di riferimento per ottenere tutte le informazioni.

Nei giorni di festa sono attivi: il servizio di Continuità Assistenziale su tutto il territorio dalle ore 8 alle ore 20; Ferrara: il servizio dell’Ambulatorio Cau (Centro assistenza urgenza) a bassa complessità (ex Abc) dalle 8 alle ore 20 nella Casa della Comunità “Cittadella San Rocco” presso il Settore 19 in Corso Giovecca, 203; Comacchio: il servizio dell’Ambulatorio Cau a bassa complessità (ex Abc) dalle 8 alle ore 20 nella Casa della Comunità “Comacchio” presso ambulatorio ex Punto Primo Intervento in Via Felletti, 8; Comacchio: ambulatorio della Continuità Assistenziale dalle 20 alle 24; Copparo: il servizio dell’Ambulatorio Cau (Centro assistenza urgenza) a bassa complessità dalle ore 8 alle ore 20, nella Casa della Comunità “Terra e fiumi “ di Copparo.

Ausl ricorda che il Cau - Centro Assistenza Urgenza, evoluzione dell’Ambulatorio a bassa complessità (Abc), non effettua prestazioni di tipo pediatrico e ostetrico-ginecologico. Domani, per quanto riguarda l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, saranno disponibili i punti informativi della Cittadella della Salute San Rocco di Ferrara accessibili all’ingresso di Rampari San Rocco 15 e di Corso Giovecca 203 e degli Ospedali del Delta - Lagosanto, Cento ed Argenta.

Per problematiche urgenti è possibile chiamare il centralino aziendale 0532-235111. Si segnala infine la chiusura dello sportello di supporto per il fascicolo sanitario elettronico, gestito dai giovani del servizio civile digitale, presso il Punto Informativo della Cittadella della Comunità San Rocco, chiuso al pubblico da domani al 25 agosto 2023.