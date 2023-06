Ambulatorio, aumentano i medici e l’orario

A partire da domani, l’Ambulatorio a bassa complessità (Abc) attivo presso la Casa della Salute di Comacchio amplia l’orario di apertura H12 e quindi sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20. Il prolungamento dell’orario di apertura a dodici ore, con il necessario potenziamento del personale medico e infermieristico, è stato fortemente voluto dalle aziende sanitarie ferraresi in vista dell’estate, per far fronte all’incremento degli accessi stimato nel periodo estivo. "L’Ambulatorio Abc - attivo a Ferrara dal 26 settembre 2022 e a Comacchio dal 6 marzo 2023 all’interno di un progetto complessivo di Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria per far fronte alle attese in Pronto soccorso, e destinati a diventare Cau (Centri di assistenza urgenza) all’interno della riforma regionale del sistema emergenza urgenza - si sta rivelando un servizio sempre più apprezzato dai cittadini – riportano dall’Azienda Usl - per dare una risposta più veloce e vicina a coloro che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica". Attualmente la media di accessi all’Abc di Comacchio è sui dieci accessi al giorno, ma si prevede una crescita nel periodo estivo con l’arrivo dei turisti per la stagione balneare. Le prestazioni sono gratuite per i residenti in provincia e in regione, mentre hanno un costo di 20 euro per i residenti fuori regione e all’estero. Per promuovere e far conoscere l’Abc, anche a seguito dell’ampliamento dell’orario di apertura, è stato rafforzato il ‘patto di collaborazione’ con l’Avis, già avviato a Ferrara: anche l’Avis comunale di Comacchio si è resa disponibile per informare la cittadinanza, ricordando la presenza di questo servizio e fornendo indicazioni chiare sulle attività svolte. "Si ricorda – proseguono da Ausl Ferrara - che l’Ambulatorio effettua prestazioni e assistenza ai cittadini che necessitano di una rapida ed appropriata risposta nell’area delle cure primarie, in integrazione all’attività svolta dal Medico di Medicina Generale e della Continuità Assistenziale e, durante il periodo estivo sui Lidi, della Guardia Medica Turistica. La struttura non è un Pronto soccorso e nemmeno un Punto di primo intervento, così come non è prevista assistenza pediatrica". L’Abc si occupa della presa in carico di problemi sanitari di carattere acuto, ma di modesta entità (codici minori), che necessitano di un inquadramento diagnostico e relativo trattamento in tempi rapidi: ad esempio manifestazioni dolorose non risolte con i farmaci di uso comune come dolore articolare, muscolare, febbre. Si accede senza prenotazione.

Valerio Franzoni