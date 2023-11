"Ambulatorio medico senza riscaldamento e l’intonaco cade a terra"

Sono giunte alla redazione alcune segnalazioni circa lo stato di degrado del fabbricato che ospita la ’Medicina di gruppo Estense’ di Ferrara in via del Naviglio. Una struttura alla quale afferiscono ogni giorno centinaia di pazienti di ogni età. Nelle segnalazioni, corredate anche da alcune foto (vedi sotto), vengono fatti presenti problemi come la rottura del riscaldamento (che costringe medici, infermieri e personale di segreteria a coprirsi e i pazienti e non potersi spogliare per le visite) e la presenza di muffe, umidità e caduta di intonaco nel vano scale e nell’ambulatorio infermieristico del piano terra. I medici, contattati dal Carlino, rispondono che "da tempo la situazione è stata segnalata all’Ausl Ferrara senza ottenere risposta".