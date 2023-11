"Ambulatorio senza riscaldamento, l’azienda solleciterà i proprietari"

Caro Carlino,

in merito all’articolo dal titolo “Ambulatorio medico senza riscaldamento e l’intonaco cade a terra”, non appena ricevuta segnalazione dei problemi dell’edificio l’Azienda ha immediatamente effettuato una valutazione degli interventi necessari per risolverli. Dai sopralluoghi effettuati emerge però che occorrono lavori di carattere straordinario. Non essendo l’edificio di proprietà dell’Azienda, bensì in affitto, tali lavori risultano in capo alla proprietà, con la quale l’Azienda si è subito messa in contatto (in data 17 maggio scorso). L’Azienda continuerà a sollecitare la proprietà fino a che non si trovi una soluzione in tempi rapidi rispetto alla situazione, per la quale si scusa, in ogni caso, con i pazienti.

Ufficio stampa Ausl Ferrara

* * *

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Caro Carlino,

a seguito di un lavoro cominciato circa vent’anni fa dall’Ocse, sono state formulate le otto competenze considerate “chiave” per i cittadini. Tra queste non ci stupisce trovare alcuni saperi, come le conoscenze digitali, oggi sempre più importanti, ma anche quelle multilinguistiche, sociali, matematiche e imprenditoriali. Curiosamente, non figurano tra queste le competenze finanziarie, se non per chi già possiede capacità imprenditoriali. Nozioni che non sono certo un patrimonio di tutti. Quasi che la mancata conoscenza di una materia che ha a che fare con la finanza, gli affari, l’investimento di denaro non avesse oggi una ricaduta diretta sulla vita delle persone. Penso a quello che è successo in provincia di Ferrara, a seguito del caso Carife, ma anche a quei cittadini che si affidano talvolta alla provvidenza per investire i propri risparmi o per scegliere un fondo pensione. Investimenti economici che hanno spesso un coefficiente (seppur minimo) di rischio. In ogni caso soggetti agli andamenti dell’inflazione e di fenomeni geopolitici. Inoltre, tra poche settimane andremo incontro alla fine del mercato tutelato dell’energia e per quei cittadini che ancora non hanno scelto un operatore si apriranno le porte a una moltitudine di offerte, dalla quale sarà difficile districarsi. Occorre una corretta informazione. Da sindaco, avevo promosso in municipio uno sportello di consulenza; da consigliere regionale sto lavorando a un documento che stimoli la Regione ad occuparsi maggiormente di educazione finanziaria. Perché viviamo ormai in una realtà caratterizzata dall’intreccio di mercati finanziari e occorre una guida per aiutare il cittadino a orientarsi.

Fabio Bergamini,

consigliere regionale Lega