Amedeo Ariano & Afrodance Quintet

Ritmo e originalità. Così il Gruppo dei 10 vuole salutare il pubblico che l’ha seguito per tutta l’estate (in attesa della nuova stagione autunnale): con ritmo e originalità, tradizione e innovazione. L’ultimo appuntamento della rassegna Tutte le Direzioni in Summertime 2024 si terrà domani al Bar Ragno di Comacchio (via Cavour 1, Comacchio), dove si esibirà Amedeo Ariano con il suo terzo lavoro discografico in qualità di band leader: Afrodance. Il jazzista, eclettico batterista e percussionista di fama internazionale, sarà accompagnato dagli altri componenti dell’Afrodance Quintet, ovvero dai Deidda Brothers – Sandro Deidda (sax tenore e soprano), Alfonso Deidda (pianoforte, sax alto e flauto), Dario Deidda (basso elettrico) – e da Pierpaolo Bisogno (vibrafono e percussioni). "Non ho fatto altro che riunire intorno a me, come faceva Art Blakey dei Jazz Messenger, cari amici e grandissimi musicisti che frequento da quando avevo 20 anni e che stimo profondamente, mettendoli a proprio agio con la loro musicalità e la gioia di suonare insieme". Sono le parole che Amedeo Ariano ha detto all’ANSA, presentando Afrodance, disco che, in otto tracce, porta con sé il meglio del jazz italiano. Tra tradizione e innovazione, bilanciando personalità e rispetto per l’anima jazz e accettando intromissioni di sound di matrice africana: il quintetto, così assortito e composto da Ariano, dai fratelli Deidda e da Pierpaolo Bisogno, sembra l’unico in grado di poter produrre un lavoro di questo tipo. D’altronde – l’ha detto Ariano – questi musicisti si conoscono da una vita e il jazz, si sa, richiede alle formazioni una forte complicità. Salernitano di nascita, classe 1967, nei suoi trent’anni di attività, Amedeo Ariano ha suonato con le più grandi personalità del jazz mondiale, come George Coleman, Johnny Griffin, Benny Golson, ma anche con artisti come Lucio Dalla, Gino Paoli, Gianni Morandi… Nel 2020, il batterista è stato insignito dal presidente della Repubblica Mattarella con il titolo onorifico di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana. L’evento al Bar Ragno inizia con l’apericena alle ore 20 e a seguire il concerto. Info e prenotazioni al numero: 053381284.