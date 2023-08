Amelio: "Centro storico di Ferrara, un segnale d'attenzione"

E sono nove edizioni. Si svolge a Ferrara – domani e il 2 settembre (venerdì e sabato) – il ‘Saldo dei saldi’, promosso da Ascom Confcommercio e Federazione Moda Ferrara con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna. Ampia e variegata l’offerta merceologica che sarà in vendita: abbigliamento, articoli da regalo, arredamento, ottica, libri, calzature, casalinghi, prodotti di erboristeria, gioielleria e bijoux, profumi e cosmetici. I negozi (al momento una settantina) che aderiscono saranno evidenziati da un’apposita locandina e valorizzeranno alcune delle vie centrali della nostra città: Adelardi, Bersaglieri del Po, Borgo dei Leoni, Cairoli, Canonica, Garibaldi, Giovecca, via della Luna, Martiri della Libertà, Mazzini, Palestro, piazza della Repubblica, piazza Trento Trieste, Porta Reno, San Romano, Spadari, Voltapaletto.

"Siamo arrivati alla nona edizione (tra invernali ed estive), a supporto dei negozi di vicinato – spiega Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara –. In questa maniera vogliamo dare un segnale di attenzione al centro storico agevolando i turisti con offerte vantaggiose e contribuendo così a fornire un supporto all’intera filiera dell’accoglienza e dell’ospitalità". Il meccanismo è semplice. Come nelle precedenti edizioni i commercianti realizzeranno sconti o promozioni esclusive, proposte solo in occasione della due giorni del Saldo dei Saldi. L’iniziativa verrà svolta sia all’interno che all’esterno delle attività (per chi lo vorrà) risultando ancora più impattante durante il fine settimana. I negozi aderenti saranno visibili grazie all’apposita locandina affissa in vetrina, anche sul sito e sui canali social di Ascom Confcommercio Ferrara.