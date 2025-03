Amelio, Felloni e Musacci al top di Confcommercio

Ieri mattina si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi sociali di Confcommercio nazionale: l’assemblea ha visto la riconferma del presidente nazionale Carlo Sangalli, che sarà in carica per il quinquennio 2025/2030. In questa assemblea è stato eletto in qualità di consigliere nazionale Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio - Ascom Ferrara, mentre Giulio Felloni è stato riconfermato in consiglio in qualità di presidente di Federazione Moda Italia. Entra di diritto in consiglio Matteo Musacci, imprenditore ferrarese, presidente Gruppo Giovani Nazionale di Confcommercio. Il presidente Amelio e il direttore generale Davide Urban si complimentano con il presidente nazionale Sangalli "per l’importante riconferma alla presidenza

di Confcommercio Imprese per l’Italia".