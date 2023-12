Amelio, il bilancio Ascom: "Un anno duro ma di svolta. Ecco i progetti del 2024"

Presidente Amelio come può sintetizzare questo 2023?

"Sicuramente è stato impegnativo – spiega il presidente di Ascom –, ma anche di svolta. Se guardiamo ai soli numeri l’aumento dell’inflazione dei mesi scorsi ha frenato i consumi e questo non è mai un bene e non solo per il terziario che l’associazione rappresenta. Sono però dell’idea, come ho detto al mio insediamento, che la società va guardata nella sua complessità per realizzare poi azioni utili. L’invecchiamento della popolazione, quindi della non autosufficienza è un tema da affrontare così come l’aumento dei servizi alla persona. Si spende di più per prestazioni che per beni e diminuisce per la famiglie il potere d’acquisto, comunque ci sono segnali di ripresa nella fiducia delle stesse. Ragionamenti imprescindibili per guardare al futuro. Come mi capita di affermare ultimamente non dobbiamo solo affrontare il cambiamento ma entrare nel cambiamento".

Quali progetti per il futuro e come vi siete attrezzati per affrontare il 2024?

"Nei mesi scorsi abbiamo diversificato le nostre attività per cercare di ampliare la nostra platea di riferimento e nel contempo potenziato i nostri servizi. Parlo di terzo settore, quindi di associazioni sportive e liberi professionisti. Questo ci permetterà nel 2024 di andare oltre i settori tradizionali, in questo c’è anche un lavoro di squadra condiviso che interessa tutti i nostri organi: voglio ringraziare i due vicepresidenti Bertelli e Musacci, tutti i componenti della giunta, i consiglieri, il direttore generale Urban e tutto il personale. Una strategia che porterà una novità importante".

Cioè?

"Da gennaio inizierà un percorso che ci porterà all’approvazione di un nuovo statuto in linea con le indicazioni della Confcommercio nazionale. Un percorso che vedrà anche la possibilità di cambiare la nostra denominazione: da Ascom a Confcommercio imprese per l’Italia della provincia di Ferrara. Una modifica che tiene conto per l’appunto dei suggerimenti, a tutto il sistema confederale, forniti dallo stesso presidente nazionale Carlo Sangalli".

Una nuova denominazione che cercherà di rispondere alle esigenze del terziario che va mutando rapidamente, specie nei centri storici come nelle periferie. Cosa proponete in questo ambito?

"La valorizzazione dei centri storici e delle periferie urbane è fondamentale, come il ruolo delle associazioni di categoria anche alla luce della nuova legge regionale sullo sviluppo dell’economia urbana. Stiamo infatti potenziando le aree tecniche e di consulenza con nuove figure e professionalità per dare un adeguato supporto alle attività di vicinato, anche sul tema creditizio".

Su Ferrara?

"Stiamo predisponendo un’osservazione al Piano urbanistico generale proprio per evidenziare il tema del centro storico visto come “centro commerciale naturale” che deve essere facilmente visibile e raggiungibile. Lo strumento urbanistico non può certamente, di per se, agire sulle dinamiche interne di un settore, tuttavia può creare le condizioni affinché il settore stesso abbia la possibilità di attuare le strategie necessarie. Tra le proposte che avanzeremo anche quella di attrezzare la zona della stazione ferroviaria: un area sulla quale registriamo già segnali di vitalità. La stazione ferroviaria deve essere un ulteriore porta accesso al centro di Ferrara e punto di raccordo verso il cuore della città e i suoi beni monumentali, storici e le sue attività, di vicinato che costituiscono l’essenza del nostro vivere quotidiano".