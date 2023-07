Amf Brass Band a piazzale Caravaggio Rivive Morricone

Una serata da non perdere oggi alle 21.30 al Lido di Spina in piazzale Caravaggio, con la Amf Brass Band. Una band composta da 30 musicisti la cui performance spazierà tra le melodie di Morricone, i ritmi coinvolgenti di Wonder, la disco degli anni ’70, lo swing e il tango. Coordinata dalle insegnanti Ambra Bianchi e Stefania Bindini, la band si è evoluta da un gruppo di studio a un ensemble strutturato, composto da strumenti a fiato e una sezione ritmica, oltre a un coro vocale. Il gruppo conta 30 membri e il repertorio spazia dal jazz alle colonne sonore, dal musical al pop, fino alle composizioni delle grandi orchestre dell’era Swing. A Comacchio nell’Arena di Palazzo Bellini alle 21.30 si terrà la serata ‘Dalla Classica al Pop - Conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna in Concerto’ a cura della Civica Scuola di Musica di Comacchio. Agli Estensi, alle 21, al Mondadori Bookstore lungo Viale delle Querce verranno presentati i libri ‘Mentre Bologna dorme’ di Massimo Fagnoni e ‘Il campo delle ossa’ di Chiara Forlani.