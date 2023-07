Amianto al nido ‘I Girasoli’ I bimbi dei centri estivi traslocano al ‘Gobetti’

Nonostante una serie di precedenti verifiche ne escludessero la presenza, nuove indagini sul sottosuolo – che sono state avviate nelle scorse settimane - hanno rilevato tracce sotterranee di amianto, contenute in una pavimentazione in cemento coperta da strato di linoleum all’asilo nido ‘I Girasoli’, in via Ippogrifo 3. Appresa la notizia dell’esito del campionamento, la direzione dei servizi educativi ha quindi previsto l’immediato trasferimento dei centri estivi comunali al vicino nido Gobetti, in via Cesare Goretti, 76, che già a partire da oggi accoglierà i bambini, senza interruzione di attività.

La misura si rende necessaria per fini cautelativi, per dare continuità al servizio e per consentire il più rapido avvio dei lavori di bonifica. La comunicazione è già stata inoltrata alle famiglie. L’esito dei campionamenti arriva a seguito di un supplemento di indagine disposto dal Comune dopo che una precedente verifica del 2010 escludeva la presenza di amianto. Presenza invece rilevata nel contesto di recenti lavori di adeguamento antincendio. Visti gli esiti contrastanti, l’Amministrazione ha commissionato una ulteriore prova. Il test ha portato all’accertamento di tracce di fibre di amianto. A seguito di un’accurata microanalisi con apparecchiatura specifica, infatti, due campioni – sui tre prelevati – hanno rilevato la presenza del materiale fibroso tra il linoleum di copertura e la colla utilizzata per aderire al sottofondo. Il pavimento si presenta integro ed è in buona parte rivestito da altro linoleum. Vista la necessità di programmare in tempi rapidi l’intervento di bonifica, il Comune sta già operando per l’affidamento dei lavori a una ditta specializzata.