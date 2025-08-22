Amianto nell’asilo nido. Lodi: "I controlli hanno escluso rischi"

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale è stato fatto il punto sulla situazione relativa al nido d’infanzia di Sant’Agostino. Il sindaco Roberto Lodi (nella foto) ha riferito che i più recenti accertamenti, condotti da laboratori incaricati dall’azienda sanitaria locale, hanno confermato l’assenza di fibre di amianto nell’aria. Gli esiti, informalmente comunicati all’amministrazione, hanno dato tutti risultato negativo, certificando quindi l’assenza di rischi per bambini, operatori e famiglie.

Il procedimento seguito è stato coordinato in ogni fase dall’unità operativa di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Ausl, che ha fornito precise indicazioni tecniche e sanitarie. L’amministrazione comunale ha seguito passo dopo passo le prescrizioni ricevute, attivando con tempestività le misure necessarie per garantire la piena sicurezza degli spazi scolastici e la continuità del servizio educativo. "È importante ribadire – ha dichiarato il sindaco Lodi – che tutti i controlli effettuati hanno escluso qualsiasi rischio per la salute. Abbiamo operato fin dal primo momento in stretto raccordo con l’Ausl, condividendo ogni decisione con i tecnici e le figure competenti. A tutela delle famiglie e del personale, continueremo a svolgere verifiche anche a conclusione dei lavori programmati, così da certificare ancora una volta la totale sicurezza degli ambienti".

L’assessore Elisabetta Zavatti, presente alle riunioni operative con i tecnici, ha sottolineato come "ogni scelta sia stata presa in maniera prudenziale, con l’obiettivo di proteggere i bambini e chi lavora nella struttura. I risultati negativi degli esami confermano che il percorso seguito è stato corretto". Il Comune di Terre del Reno, di concerto con l’Azienda Sanitaria, informerà nuovamente le famiglie al termine delle ultime verifiche.