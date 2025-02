’Amici dei vigili del fuoco’, convenzione rinnovata per 2 anni

La Giunta comunale ha approvato la convenzione, con scadenza a dicembre del 2027, con l’associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno. La collaborazione tra le due realtà ha la finalità di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza sul territorio, in particolare grazie alle prestazioni dei volontari negli incontri con i cittadini di ogni età, in occasione delle manifestazioni pubbliche o specifiche, e anche grazie alle dimostrazioni pratiche dell’operato dei Vigili del Fuoco "La collaborazione con l’associazione è per noi essenziale e rappresenta un punto cardine della diffusione delle buone pratiche di sicurezza oltre che della promozione delle attività svolte dai Vigili del Fuoco Volontari – evidenzia il sindaco, Simone Saletti –. Informare, prevenire e conoscere sono tre parole d’ordine imprescindibili quando si tratta della sicurezza delle persone, che al giorno d’oggi è fortunatamente diventato un concetto sempre più ampio, comprensivo tanto delle azioni delle forze dell’ordine, quanto di quelle delle associazioni di volontariato e dei singoli cittadini". La convenzione appena stipulata avrà quindi la durata di un triennio, e si intenderà automaticamente rinnovata alla scadenza tramite atto formale ove non diversamente richiesto da una delle due parti. La spesa complessiva presunta, relativa al contributo che il Comune può assegnare all’associazione per sostenere i costi dei pasti per i volontari, ammonta a un massimo di 2.000 euro per ciascuna delle tre annualità della convenzione. "Siamo contenti e soddisfatti di poter rinnovare questo efficace sodalizio con l’associazione che promuove le azioni del nostro corpo volontario dei Vigili del Fuoco – aggiunge l’assessore alla Sicurezza, Ornella Bonati –, da oltre un ventennio quotidianamente in prima linea per sostenere i cittadini nel momento del bisogno, con interventi annuali che si contano nell’ordine delle centinaia. Se possiamo affidarci su un’organizzazione così ben strutturata di volontari e radicata sul territorio lo dobbiamo anche alle attività degli Amici dei Vigili del Fuoco che in questi anni tanto tempo hanno speso per contribuire al benessere del territorio, partendo dalla diffusione delle loro azioni sin dalla più giovane età ad esempio grazie alle giornate di Pompieropoli".