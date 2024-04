Amici di Kamituga. C’è il mercatino di primavera

A partire da domani torna il mercatino di primavera dell’associazione ’Amici di Kamituga’, allestito presso i locali della Fondazione Estense in via Cairoli 11; sarà aperto fino al 12 maggio dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19. Il mercatino, gestito dalle volontarie dell’associazione, è un esempio di circolo virtuoso in quanto la merce proposta, donata gratuitamente da amici e conoscenti, acquisisce nuovo valore e genera risorse che andranno a favore dei centri in Congo. L’iniziativa, infatti, è volta a sostenere i centri di riabilitazione "Don Dioli" di Kamituga e "Betania" di Uvira; un’azione che l’associazione svolge ormai da più di cinquant’anni, da quando don Alberto Dioli partì per la missione in Congo. Il piccolo centro ospedaliero di Kamituga offre un servizio di riabilitazione fisica, per cui è stato preparato anche un tecnico di laboratorio in grado di fornire ausili tecnici, ha un reparto di maternità e un ambulatorio per la cura delle malattie endemiche della zona. Il centro di Uvira assicura la presa in carico di varie malattie, anche di tipo psichiatrico e ha un reparto di fisiatria, con annesso laboratorio di protesi, sviluppato grazie alla collaborazione con la Croce Rossa internazionale. Uvira ha inoltre una scuola per sordomuti, unica nella regione, che conta su una struttura e degli arredi creati appositamente e un corpo insegnante con una preparazione specifica. Di fronte all’incapacità delle istituzioni pubbliche di prendere in carico la sanità e l’istruzione, occorre riconoscere il grande impegno della chiesa, sia tramite le congregazioni missionarie, come le Missionarie di Maria, che gestiscono il centro Betania, sia della chiesa locale, pur tra mille difficoltà. Lo stato infatti non riesce ad assicurare gli stipendi del personale sanitario e scolastico e non fornisce attrezzature e medicinali, se non in misura molto ridotta.