Amicizia, diversità e cura reciproca Un abbraccio tra arte e scrittura

di Francesco Franchella

Amicizia, diversità, cura reciproca: temi da trasmettere ai bambini, certo, ma anche agli adulti. Così è stata più che opportuna la scelta del Circolo dei Negozianti di invitare Valentina Padoan a presentare il suo libro (scritto insieme a Ilenia Lodi) lo scorso martedì, nel cortile di Palazzo Roverella. L’occasione è stata quella di un pomeriggio culturale nato perché "il Circolo – spiega il presidente, Paolo Orsatti – affianca alle tante iniziative culinarie e culturali, anche eventi che hanno un carattere benefico. Noi siamo un’associazione del territorio, che sta con il territorio e che agisce per il territorio". Questo, per introdurre il duplice momento, fatto della presentazione, come anticipato, del volume ‘Scrivendo a quattro mani’ (Scatole parlanti) e dell’esposizione delle opere di Mario Maggi. "Mio fratello non è presente perché è in viaggio con l’associazione Lo Specchio", così Andrea Maggi, assessore allo sport e ai lavori pubblici del Comune, parlando in rappresentanza di Mario.

"Mario è sordastro dalla nascita e ha sempre avuto qualche problema di apprendimento, che ha supplito con una forte propensione per le arti manuali e con una voglia di vivere a dir poco contagiosa. Durante il Covid ha iniziato a dipingere da autodidatta: la pittura l’ha salvato. Le sue opere descrivono il suo ottimismo". L’introduzione della mostra di Maggi e delle sue opere determinate da una profonda sensibilità per la natura e i paesaggi, ha preceduto la presentazione del volume di Padoan. La disabilità motoria, con cui deve convivere, non ha mai fermato la sua fantasia: come spiega la moderatrice, Silvia Brunetti, ‘Scrivendo a quattro mani’ è un libro composto da 8 storie per bambini. "Sono storie a libera interpretazione – spiega l’autrice – il lettore trarrà da ogni racconto la propria morale".

f.f.