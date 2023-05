Amicizie e sinergie, un giorno da protagonisti L’esperienza nella web-radio del Remo Brindisi

Un giorno da protagonisti nella web-radio del Remo Brindisi.

Amicizie, conoscenze tecniche e sinergie scolastiche: quante le emozioni vissute da noi alunni durante questo interessante progetto scolastico, che stiamo per concludere e che ci ha impegnato attivamente, nonostante le numerose difficoltà, dovute agli impegni e ad altri progetti scolastici per entrambi gli istituti. Non è stato semplice combinare i nostri impegni con quelli degli altri studenti e organizzare le attività in orari extrascolastici, essendo il nostro un istituto ad indirizzo musicale, che ci impegna con lezioni pomeridiane almeno due volte alla settimana. Nonostante ciò, la nostra perseveranza e tenacia sono state ripagate, poichè quando abbiamo registrato i testi siamo stati soddisfatti del risultato e ci siamo sentiti per la prima volta protagonisti di un podcast.

Dopo le registrazioni, ci siamo appassionati al mondo della Radio e crediamo che la nostra scuola avrebbe un valore aggiunto se ci fosse un’aula insonorizzata da adibire a web-radio. Gli insegnanti che hanno curato questo progetto sono stati la prof.ssa Elena Bellotti, per l’Istituto di Comacchio e il prof. Alessandro Mariotti per il Remo Brindisi; i referenti per la web-radio sono i professori Silvia Chendi, Manuel Masiero e Laura Valducci, sempre del Brindisi. Noi abbiamo collaborato con la III dell’indirizzo accoglienza turistica. Grazie alla prof.ssa Chiara Ferronato del Servizio Marconi (tecnologie della società dell’informazione) gli studenti dell’indirizzo tecnico-economico della 3^A, del Brindisi, guidati dal prof. Matteo Fantinati, hanno ideato il sito web.