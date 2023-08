Amministrative, il Pd stringe i tempi: "Candidati a settembre"

Va delineandosi il panorama politico sempre più chiaro circa chi saranno i prossimi protagonisti delle amministrative comunali. Dopo l’annuncio riguardo alle candidature di Mazzorana e Fedozzi con loro liste, e la ricandidatura dell’attuale sindaco Pagnoni, il grande assente ad oggi è il Pd. A tal proposito a fare il punto è Enrico Bassi, attualmente consigliere d’opposizione dei dem a Copparo, che ha indicato, a grandi linee, quale sarà la posizione che prenderà il Pd nelle prossime amministrative.

"Questa volta ci toccherà far campagna elettorale da un’altra prospettiva, perché siamo all’opposizione – spiega Bassi (nella foto) –. Stiamo dialogando con tutte le forze politiche che condividono i nostri ideali progressisti, la nostra sarà una lista di persone preparate ma soprattutto copparesi. Le nostra intenzione non è “appaltare la nostra giunta a Ferrara” come ha fatto l’attuale amministrazione, ma dare voce ai cittadini copparesi, da troppo tempo in silenzio". Ha aggiunto poi che per metà settembre sarà pronta la lista dei candidati.

Riguardo ai punti focali del programma elettorale Bassi annuncia: "Nello specifico mi premono tre macro tematiche: la condizione disastrosa delle frazioni, che l’attuale amministrazione, investendo solo sul centro storico di Copparo, ha trascurato. La politica di sostegno alle famiglie, attualmente inconsistente, ma soprattutto il recupero del prestigio del nostro territorio, unico come realtà. E’ sentimento diffuso nella comunità che Copparo stia “diminuendo”, in termini demografici, economici e di associazionismo. Vogliamo far fronte a questo problema. Ritengo inoltre che il “treno” del Pnrr passi una volta ogni vent’anni. Questa amministrazione se lo è fatto scappare".

Jasmine Belabess