"Amministrative, la Lega appoggia la ricandidatura di Bertarelli"

LAGOSANTO

"A Lagosanto il candidato che la Lega sosterrà sarà Cristian Bertarelli, senza se e senza ma". Ad affermarlo è il segretario provinciale della Lega Ottavio Curtarello che, a pochi giorni dalla conferenza stampa di Fratelli d’Italia in cui il neo segretario provinciale Alessandro Balboni ha espresso la volontà di puntare su Gianluca Bonazza, quale candidato alle prossime elezioni, rimarca la fiducia verso il sindaco uscente Bertarelli: "Potrebbe sembrare una specificazione più che ovvia – afferma il segretario provinciale della Lega - ma è giusto ribadirlo, perché ha già amministrato, lo ha fatto bene e c’è l’intesa anche a livello regionale tra le forze di centrodestra di ricandidare i sindaci uscenti, oltretutto se al primo mandato, e Bertarelli rientra in questa casistica". Curtarello, nella propria nota, richiama sia la recente intervista in cui Alessandro Balboni "ha accennato alla questione", sia l’intervento al congresso di Forza Italia del senatore di Fd’I Alberto Balboni che "aveva rimandato la questione al tavolo provinciale di gennaio e sabato scorso tutti avevano intuito che Fd’I probabilmente avrebbe seguito questa sensata scelta".

"Fin da questa primavera abbiamo letto dichiarazioni un po’ ’stravaganti’ e abbiamo portato pazienza, ora invece che si avvicinano i tavoli con tutti i segretari provinciali dei partiti ufficialmente eletti non c’è più spazio per scherzare. Lagosanto – conclude Curtarello - è dirimente per noi, tant’è che nello scorso direttivo provinciale, l’organo di decisione politica della Lega provinciale su questi temi ha deciso di formalizzare la ricandidatura di Cristian Bertarelli per non lasciare spazio a fraintendimenti. Ci auguriamo che questa pausa natalizia possa riportare quella serenità e lucidità che i tanti elettori del centrodestra attendono".

v.f.