"Amnesty International: così lavora una Ong a Cento - Nelle pagine di Marchesi" Antonio Marchesi presenta il suo libro su Amnesty International in Italia, con il patrocinio del Comune di Cento. Un viaggio di 50 anni di storia, con 15 milioni di soci in tutto il mondo e 89 mila persone in Italia. Venerdì 21 in Sala Zarri.