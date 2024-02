"Amo i lidi ma preferisco l’entroterra romagnolo"

Gentile lettore, lei ha ragione: l’entroterra romagnolo è semplicemente meraviglioso. Non a caso ci sono segnali di ripresa dal punto di vista turistico, grazie soprattutto agli stranieri. Stando ai dati di un report, diffuso dalla Regione Emilia-Romagna, la cosiddetta ’montagna’, che indica la zona appenninica, si conferma terzo attrattore turistico della nostra regione (4,9% delle presenze e 5,6% degli arrivi regionali complessivi) con un aumento costante delle presenze e degli arrivi sia sul 2022 (rispettivamente +3,7% e +5,5%), ma soprattutto rispetto al 2019 (+25,5% e +40,6%). Numeri - come anticipavo all’inizio - sostenuti dai turisti stranieri che scelgono l’Appennino con crescite a doppia cifra (+17,7% le presenze e +24,8 gli arrivi rispetto al 2022). Segnali davvero incoraggianti per un territorio ancora da scoprire, in un anno da record per il turismo emiliano-romagnolo. Con i 61,8 milioni di presenze registrati nel 2023, infatti, sono stati bruciati due traguardi significativi: il confronto con il 2022, anno della ripresa del turismo regionale, +1,9% (60.688.000), e ancora più quello col 2019, l’ultimo anno d’oro prima del Covid, +1,8% (60.751.000). In questo quadro, la Riviera pesa positivamente sull’intero movimento turistico regionale con il 68,9% delle presenze e il 50,5% degli arrivi complessivi, tallonata a distanza dalle Città d’arte e d’affari (14,9% delle presenze e 27,3% degli arrivi).