Amore e inganno. Malosti sul palco. In scena stasera

Stasera, alle 20.30 – replica domani stessa ora e domenica alle 16 –, al teatro comunale ‘Claudio Abbado’ andrà in scena ‘Antonio e Cleopatra’, di e con Valter Malosti nei panni di Antonio. Sul palco insieme a lui la Cleopatra di Anna della Rosa.

Che approccio c’è stato? Plutarco era frontale, mentre Shakespeare più obliquo. "Siamo partiti dal testo, è stato un grandissimo lavoro, che io porto avanti da una decina d’anni. In quest’ultimo periodo ho chiamato Nadia Fusini e insieme abbiamo creato questo nuovo adattamento. In generale siamo stati molto attaccati al ritmo, oltre che al contenuto. Questa lingua è musica, richiede un grande lavoro, lungo, però soddisfacente. Intorno a questo poi si è costruito tutto".

Come avete reso contemporaneo il tutto? Che influenze ci sono? "La scenografia vuole essere una tomba monumentale senza tempo. Potrebbe sembrare un edificio di Carlo Scarpa, alcuni dicono che sembra qualcosa di metafisico. Shakespeare non ha bisogno di essere attualizzato. È come quando si restaura un quadro, si scoprono dei colori vividi, ma non si altera la rappresentazione. Di conseguenza queste parole ci parlano già da sole, senza che debbano essere rimodernizzate. Il gioco è stare al passo con la forza di Shakspeare, che è alquanto atemporale. È un lavoro acustico, oltre che fisico ed energico. Ci vogliono molta tecnica e molta libertà. La parola si srotola attorno ai corpi".

È a questo che si riferisce con ‘teatro della mente’? "Non proprio, con quelle parole intendo dire che ognuno può leggerci ciò che vuole. Non è solo una storia del passato, ma anche un viaggio dentro la nostra mente. Non è indispensabile trovare un senso, basta lasciarsi andare. Non c’è nulla di concettuale".

C’è una dicotomia perenne. "Bisogna andare in profondità, sia per quanto riguarda le dinamiche di coppia, sia per quanto riguarda la Storia. È Cleopatra ad avere le redini del potere. È una donna complessa, ci vorrebbero 7 attrici per interpretarla. Ma per fortuna noi abbiamo Anna della Rosa, che è straordinaria".

È un caleidoscopio questo spettacolo, un prisma. "Assolutamente sì. Non è un testo organico monocellulare. É un testo complesso, stratificato e vivente".

Come reagisce il pubblico? "Lo spettacolo risulta popolare, nonostante i vari livelli di complessità. L’attitudine è popolare. Il pubblico è entusiasta. Si ride, ci si commuove nel finale".

Che messaggio vuole dare? "Non voglio dare messaggi, voglio solo consegnare un testo, pieno di passione, poesia e forza. È un’operazione di civiltà. In un momento dove tutto è vuoto, riappropriarsi di un testo così è essenziale. Veramente pochi conoscono il testo originale. Questo è un modo di portare all’attenzione del pubblico un testo sconosciuto".

Andriy Sberlati