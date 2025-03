Amore nato in fabbrica: "I risparmi se ne vanno per pagare il mutuo"

Una figlia di 8 anni e mezzo, che è la loro gioia; il mutuo della casa che rischia di essere una maledizione. "Siamo ancora a metà, lo stiamo pagando. Mi chiedo come faremo se rimaniamo entrambi senza lavoro, già il prossimo stipendio sarà dimezzato a causa degli scioperi ad oltranza che stiamo facendo. In questo momento stiamo intaccando i nostri risparmi", si sono conosciuti nei reparti della Berco Piero Cavalieri e Michela Campi, mano nella mano in fabbrica, mano nella mano per una vita. Ai presidi davanti ai cancelli della fabbrica di Copparo che si susseguono ormai da giorni.

"Manca solo il pranzo di nozze e il rinfresco, ma è come fossimo sposati. Avere una figlia, allevarla, volerle bene, questo per noi vuol dire essere sposati, quello che veramente ti unisce", un fiume d’affetto che riversano su quella bambina. Hanno comprato la casa vicino alla fabbrica, vanno a lavorare in bicicletta. Nero l’orizzonte, dopo oltre un centinaio di uscite volontarie – l’incentivo lordo intorno a 40mila euro, netto poco meno di una trentina – l’azienda ha aperto l’iter per 240 licenziamenti collettivi. Siamo tornati un po’ alla casella di partenza, quando in una drammatica mattina vennero annunciati oltre 400 licenziamenti. "Alcuni colleghi hanno accettato – riprende –, hanno preso quei soldi, sono andati via. A noi due non conviene, andiamo avanti con la lotta, dobbiamo far valere i nostri diritti. Anche se il quadro non è bello. Al massimo mi troverò, ci troveremo un altro lavoro. Se lavoro c’è ancora in questa provincia".

Un po’ più deciso lui, amareggiata lei per una situazione che nessuno avrebbe previsto. Non a Copparo, non alla Berco. E’ andata diversamente. "Abbiamo fatto ormai oltre cento ore di sciopero, lo stipendio che ci arriverà sarà dimezzato. Ci arrangeremo con i soldi che abbiamo messo da parte in anni di lavoro e sacrifici". Tanti anni. Lei ha un’anzianità di 22 anni, lui è entrato in fabbrica nel 2006. "Lavoro nel parco acciai, così si chiama. Si scaricano barre di acciaio. Non è un lavoro che vogliono fare tutti, eravamo in cinque. Siamo rimasti in due. Lo stipendio, va detto, è buono". Era buono a questo punto, con gli scioperi la busta paga sarà molto più leggera. E non è finita. "Non ha senso andare via, accontentarsi, non voglio accontentarmi. Ormai il mese lo chiudiamo così, ancora scioperi, ancora presidi. Poi si vedrà, ma non mi arrendo". Nessuno dei due.

