Amore nel segno dell’incertezza Un omaggio al racconto di Pasetti

Amore uguale incertezza. Un concetto espresso, ad esempio, da Giorgio Bassani nella creazione di Micol Finzi-Contini: personaggio fugace, inafferrabile, a tratti più mitologico che concreto e, quindi, da amare ancora di più. In realtà l’incertezza erotico-sentimentale è un tema vastissimo e (paradosso letterario) più il solco è grosso, maggiore è la difficoltà nel centrarlo. Ecco perché il ferrarese Alessandro Pasetti può prendersi i giusti meriti. Non è tanto il Carlino a omaggiarlo, bensì il Premio letterario internazionale Città di Cattolica, che, sabato, gli consegnerà il primo premio nella categoria ‘Romanzo inedito’. C’è da credere che la giuria abbia scelto il suo romanzo, ‘Le maschere dell’amore’ (tra oltre 450 inediti), proprio per la sua capacità di esprimere questa forma di incertezza e, di conseguenza, il concetto ineffabile per eccellenza: l’amore.

Il non-ancora-libro (la ricerca dell’editore sta proseguendo, con certi contatti, definiti dall’autore, "importanti") si presenta con una prefazione di Roberto Pazzi e con una sinossi che, se letta, aiuta a comprendere il sugo del discorso: "Un uomo diviso fra due donne, un amore diviso da dubbi e incertezze. Un matrimonio che si perde, come tanti, sfinito dalla stanchezza, e l’incontro con una donna diversa, contagiata dal male di vivere. Il racconto si trasforma in uno scavo psicologico dei tre protagonisti, che continuano a rincorrersi nelle pagine del libro, fino a confondersi". "Un racconto – come ha spiegato lo stesso Pasetti – a tre voci, senza un io narrante, ma nel quale ognuno ci spiega la sua verità. Quella di Alessandro, marito e poi amante, quella di Emma, la moglie che trova la forza di fuggire per ricominciare e quella di Lara, che si salva dal baratro della disperazione, grazie all’amore per Alessandro". Infine, l’elemento pirandelliano dell’assurdità: "altre figure – conclude l’autore – entrano nella storia e nell’esperienza dei protagonisti. Storie assurde e incredibili, talmente incredibili che sono tutte vere: ogni lettore saprà così riconoscersi ed interrogarsi". Nato a Ferrara, dove tuttora lavora e risiede, Alessandro Pasetti è un giornalista professionista, che nel 2001 ha aperto ‘Made Eventi’ , società di eventi, uffici stampa e comunicazione. Fra gli eventi da lui scritti e diretti, va ricordata la produzione, dal 2001 al 2012 di un programma di moda e costume di Rete Quattro.

Francesco Franchella