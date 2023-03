Amori disperati, Balasso fa Ruzante

In scena Balasso fa Ruzante (Amori disperati in tempo di guerre). Protagonista Natalino Balasso, regia di Marta Dalla Via. Lo spettacolo al Teatro Comunale di Ferrara questa sera, domani (20.30), e domenica (alle 16). L’incontro con la compagnia, per scoprire e approfondire lo spettacolo, domani alle 12 al Ridotto (ingresso libero). Dopo più di dieci anni, Natalino Balasso fa tappa al Teatro Comunale di Ferrara, dove l’attore era stato nel 2012 con Aspettando Godot di Beckett, per la regia di Jurij Ferrini. Questa volta, artefice della scrittura e dell’interpretazione di Balasso fa Ruzante, dà vita a uno spettacolo che intreccia comicità e polemica, creando fra le due, una sinergia cui l’autore ha spesso abituato il pubblico. In questa drammaturgia, Balasso evoca alcune delle opere di Angelo Beolco, attore e commediografo padovano del Rinascimento, famoso per aver dato vita al personaggio di Ruzante, un contadino padovano ruspante, famelico e poltrone. L’universo ruzantiano è popolato da villani rudi e improntato da un’esaltazione semiseria dell’energia grezza degli istinti. La trama vede protagonisti tre personaggi: Ruzante, uomo furbo e al contempo credulone (interpretato da Natalino Balasso), Gnua (Marta Cortellazzo Wiel) e Menato (Andrea Collavino) i quali attraversano tre mondi, quindi tre fasi differenti.