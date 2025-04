Amsef, bilancio e progetti futuri: "Ampliamo i servizi e l’offerta. Obiettivo, la nuova funeral home"

Giacomo Gelmi, da poco alla guida – in veste di amministratore unico – di Amsef. Qual è il suo mandato? "Per dirla con una parola: innovare. Il sindaco Fabbri e l’amministrazione in generale ritengono che Amsef sia una società strategica nella compagine delle realtà partecipate. Un’impresa certamente molto ‘delicata’ visto l’ambito in cui opera, ma che ha l’esigenza di rimanere sul mercato e di competere con altre realtà".

Quali le iniziative che sta mettendo in campo in questo senso? "Penso che alla base di tutto ci debba essere un confronto con le imprese che operano nel comparto. Per questo abbiamo partecipato alla fiera funebre di Brescia, un appuntamento molto importante che ci ha permesso di ‘misurarci’ e di comprendere ancor di più i filoni sui quali possiamo intervenire".

In termini di servizi erogati, da quanto si è insediato, l’azienda ha potenziato molto la presenza sul web. Perché questa scelta? "Il nuovo sito web era una necessità non più rimandabile. Questa è un’azienda che, puntando sulla qualità del servizio erogato, deve avere anche una presentabilità all’altezza di traguardare questa sfida. Anche per questo abbiamo introdotto la possibilità di fare i necrologi online e a distanza. Un servizio pensato in particolare per i parenti lontani che, non riuscendo a raggiungere Ferrara, possono comunque partecipare all’ultimo saluto con un pensiero per il proprio caro".

Come mai ha deciso di raccontare, attraverso video pubblicati sui social, alcuni ‘funerali eccellenti’ a partire da quelli della famiglia estense? "Abbiamo scelto di innovarci anche su questo punto. Pensiamo che proporre video di taglio storico-divulgativo per raccontare alcuni avvenimenti che hanno caratterizzato il passato della nostra città possa essere anche utile per sensibilizzare le persone. Oltre a leggere i fatti ferraresi sotto un’altra prospettiva spesso valorizzando luoghi sconosciuti ai più".

Andiamo più sul tecnico. Qual è lo stato dell’arte, sul piano finanziario, della società? "È un’azienda solida che, come tante in questo periodo, deve affrontare alcuni problemi legati alle condizioni del mercato. Nonostante questo, abbiamo comunque scelto di concentrarci per ampliare i servizi, diversificare l’offerta dei prodotti e non calare la qualità. A maggior ragione perché percepiamo una grande affezione della città ad Amsef. Anche per questo abbiamo scelto di ampliare l’offerta dei prodotti funerari con una particolare attenzione alle fasce più deboli in termini redditizi. Parallelamente stiamo sviluppando e potenziando la parte di Amsef dedicata al sociale".

Con il personale com’è il rapporto? "Ottimo. La società ha 29 dipendenti che, dal momento dell’insediamento, ho voluto conoscere uno a uno. Il mio obiettivo, fra gli altri, è anche quello di rafforzare lo spirito di squadra e di rinsaldare il rapporto con loro e tra loro. Favorire un clima, insomma, che permette a tutti di lavorare nel migliore dei modi e in armonia".

Fra i piani più ambiziosi della società, c’è la realizzazione della Funeral Home. A che punto siamo? "Quella è la sfida delle sfide. L’amministrazione ha scelto di investire in un’opera che senz’altro cambierà anche la percezione di un momento come il lutto. Ne beneficerà la città intera. Contiamo di finire i lavori all’inizio del 2026".

È sua l’idea del progetto Pet Memory dedicato agli animali da compagnia. Ce ne parla? "È un servizio aggiuntivo che ho fortemente voluto. L’affezione agli animali domestici è qualcosa di molto profondo, che merita di essere rispettata. Il progetto Pet Memory si muove esattamente in questa direzione".

