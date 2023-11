"Amsef e sponsorizzazioni, Fabbri che ne pensa?"

Amsef di Ferrara ha dato, in questi anni, ben 500 mila euro per sponsorizzazioni in eventi e manifestazioni musicali. Per tutti i cittadini ferraresi Amsef è sempre stata “l’azienda del Comune”, quella che offriva i servizi funerari in concorrenza con quella privata, altrettanto nota. A prescindere da tutti i bizantinismi societari creati dall’Amministrazione comunale, rimane comunque un’azienda a capitale interamente pubblico. Quanti di noi, sono passati in quegli uffici efficienti ed ordinati con il cuore infranto dal lutto recentissimo per la perdita di una persona cara. Quanti di noi, storditi dalla morte in casa, hanno subito con rassegnazione l’elencazione tristissima dei servizi necessari ed indispensabili con l’indicazione delicata del relativo preziario. Migliaia di euro sui quali ci si è vergognati a tentare di risparmiare perché sembrava voler sminuire il valore del proprio caro defunto. Perdoni queste mie brevi riflessioni, ma secondo lei, caro Sindaco, quale connessione vede tra la corresponsione di queste somme ingenti e tutte ad un unica persona, per feste ed eventi ludici e le situazioni che ho appena descritto? Quale pertinenza con lo scopo sociale di chi eroga questi finanziamenti? Non sarebbe forse più utile ridurre i costi che i cittadini sono costretti a sopportare silenti nelle loro tragedie personali? Certo forse Lei non avrebbe avuto quelle ricadute personali che ritiene di rivendicare a beneficio della sua immagine, ma, a prescindere da ogni considerazione “da Tribunali”, non sarebbe stato più dignitoso per Lei e rispettoso per gli stessi suoi cittadini? Signor Sindaco, immagino che lei osserverà che sono la sola a denunciare e dolermi di tutto questo. Sono tuttavia convinta che noi ferraresi che viviamo in questa città, forse qualche interrogativo ce lo dobbiamo porre e ce lo porremo.

* consigliera comunale Gruppo Misto