Amsef, si cambia. L’amministratore è Giacomo Gelmi

Si è concluso il mandato di Aldo Manfredini alla guida di Amsef. L’assemblea dei soci di Ferrara Tua, riunitasi ieri, ha nominato Giacomo Gelmi quale nuovo amministratore unico di Amsef. Il sindaco Alan Fabbri e il presidente di Ferrara Tua Luca Cimarelli, esprimono "un sentito ringraziamento a Manfredini per il prezioso lavoro svolto con dedizione e professionalità". Aldo Manfredini "con dedizione e impegno, ha contribuito in modo significativo al consolidamento dell’azienda sul mercato ed ha avviato un progetto importante come quello della realizzazione della casa funeraria" ha ricordato Cimarelli. Contestualmente, Fabbri si congratula con Gelmi per la nomina, augurandogli un "proficuo lavoro e pieno successo" nel suo nuovo incarico. "Sono certo – ha detto – che saprà guidare Amsef con competenza e visione, portando avanti progetti innovativi e di valore per la nostra comunità". "Ringrazio per la fiducia il sindaco e tutta l’amministrazione per avermi affidato questo importante e delicato incarico. Un ringraziamento va anche a Manfredini per il lavoro svolto. Questo ruolo richiede di unire empatia e professionalità, elementi indispensabili per garantire un servizio di eccellenza alle persone che, nei momenti più difficili della loro vita, si rivolgono a noi. Il mio impegno sarà rivolto a operare con rispetto, discrezione e umanità. Nei primi giorni mi dedicherò a conoscere ogni dipendente, ascoltando ciascuno con attenzione. Sono convinto che l’esperienza e il contributo di chi lavora con dedizione da tempo siano fondamentali per costruire solide sinergie e rafforzare una squadra" ha dichiarato Gelmi dopo aver accettato l’incarico.