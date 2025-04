Amsef sostiene Fondazione Acaref. Attivato un dottorato per la ricerca

Una scelta che va oltre il gesto simbolico e si trasforma in un vero e proprio abbraccio alla ricerca scientifica. Amsef Ferrara ha voluto sostenere la Fondazione Acaref aderendo alla campagna pasquale 2025, scegliendo le Uova della Ricerca per contribuire concretamente alla lotta contro le sindromi atassiche, in particolare l’Atassia Spinocerebellare di tipo 1 e 2 (SCA1 e SCA2). Inoltre, diventando donatore ricorrente, Amsef ha voluto essere tra i protagonisti nell’attivazione del dottorato di ricerca promosso dalla fondazione, sostenendo così direttamente il futuro della ricerca scientifica. Un gesto importante, carico di significato e di umanità, che nasce grazie alla sensibilità dell’amministratore unic Giacomo Gelmi, che ha voluto aderire alla campagna anche in memoria di un amico, venuto a mancare lo scorso anno proprio a causa dell’atassia Sca1. Un legame personale che si è trasformato in azione concreta, nel nome della solidarietà e del sostegno alla ricerca scientifica. "Ringraziamo di cuore il dottor Gelmi e tutto il team di Amsef per aver deciso di schierarsi al fianco della Fondazione Acaref – dichiara Claudia Formigoni –. Iniziative come queste rappresentano un esempio virtuoso di quanto sia semplice per le realtà del territorio poter fare la differenza: il loro sostegno è fondamentale per chi convive ogni giorno con una malattia rara".