Ana Uzqueda oggi al Grisù

Prosegue il ciclo di incontri formativi organizzati dal Movimento 5 Stelle. Il prossimo domani, dalle 14.30 al Grisù. Al centro dell’incontro, il tema della comunicazione. "In un mondo sempre più influenzato dalla tecnologia informatica – si legge in una nota dei grillini – la comunicazione assume un ruolo sempre più centrale. I responsabili della formazione del M5S hanno deciso di dedicare una sessione speciale alla comunicazione, esaminando come effettuarla e come superare l’approccio sempre più orientato a imporre opinioni tramite meccanismi scientifici".

Il relatore sarà Ana Uzqueda, esperta in comunicazione e mediazione dei conflitti. "Questa esperienza – concludono – sarà un’opportunità imperdibile per

gli iscritti al M5S".